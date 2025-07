Takšna je vremenska napoved Lokalec.si Danes bo spremenljivo oblačno, nastajale bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. V ponedeljek bo večinoma sončno in nekoliko bolj vroče, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje. Danes bo spremenljivo oblačno. Nastajale bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Pihal bo jugozahodni veter, ki se bo čez dan okrepil. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 29 stopinj Celzija. Ponoči ...

