Popoldne plohe in nevihte: kje je pričakovati največ dogajanja? #animacija SiOL.net Danes bo sprva jasno. Popoldne in zvečer se bo oblačnost nekoliko povečala, predvsem na severu bodo možne krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj Celzija. Zvečer bo v severni in vzhodni Sloveniji prehodno zapihal severnik, napovedujejo na agenciji za okolje.

