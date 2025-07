Trump si bo ogledal finale, Infantino: On je ljubitelj nogometa 24ur.com Predsednik ZDA Donald Trump si bo ogledal nedeljski finale klubskega svetovnega nogometnega prvenstva med PSG-jem in Chelseajem v New Jerseyju. Turnir je generalka pred mundialom, ki ga bodo prihodnje leto ZDA gostile s Kanado in Mehiko.

Sorodno