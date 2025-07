Maresca: Za nas je ta zmaga tako pomembna kot zmaga v Ligi prvakov RTV Slovenija Trener Chelseaja Enzo Maresca je pripravil izjemno taktiko v finalu klubskega svetovnega prvenstva v New Jerseyju. Paris SG je prejel pravo lekcijo. Evropski prvaki so bili popolnoma nemočni, v zadnjih minutah pa so izgubili živce.

