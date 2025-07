Prvaki konferenčne lige razbili prvake lige prvakov in postali najboljši na svetu Ekipa Nogometaši angleškega Chelseaja so zmagovalci klubskega svetovnega prvenstva v ZDA. Letošnji prvaki konferenčne lige iz Londona so na finalni tekmi v East Rutherfordu premagali francoski PSG s 3:0 (3:0).



