Letos pokopali že 15 motoristov Primorske novice “Na motorju ni prostora za napačne odločitve,” so včeraj poudarili na agenciji za varnost prometa ob predstavitvi letošnjih črnih številk. Letos je na slovenskih cestah umrlo že 15 voznikov motorjev ali mopedov, kar je skoraj enkrat več kot lani. Na Primorskem so umrli trije: motorist pri Dragonji, sopotnik na mopedu na Colu in motorist v Brdih.

