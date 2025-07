Poletje je čas, ko se motoristi množično podajo na ceste – a hkrati obdobje, ko prometna varnost doživlja največje preizkušnje. Letos je slika še posebej zaskrbljujoča. Do 16. julija 2025 je na slovenskih cestah umrlo že 13 voznikov motornih koles in 2 voznika mopeda, kar je občutno več kot v istem obdobju lani (8 motoristov) in predlani (4 motoristi in 1 voznik mopeda). Glavni vzroki: hitrost, na...