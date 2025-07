[Video] Mahnič svobodnjakom in predsednici: Nikoli se ni oglasila, ko so bili napadeni slovenski državljani! Nova24TV “Nikoli doslej v tem mandatu ne kolegica Tereza Novak, ne Nataša Sukič, ne kdorkoli drug od koalicijskih poslancev ni bil tako glasen zagovornik starejših, upokojencev, mladih, delavcev, zdravstva, sociale, šolstva, kot so zagovorniki ilegalnih migrantov in pa Romov,” je bil v oddaji 24ur Zvečer kritičen poslanec SDS Žan Mahnič, ki vztraja, da je zaradi aktualne vlade in koalicije varnostna situac ...

