Nazadnje je SDS – in Mahnič ni zgolj poslanec SDS, ampak sodi v krog najožjih sodelavcev predsednika stranke Janeza Janše, ki ga je postavil celo za šefa sveta za nacionalno varnost – pozivala k oboroževanju pred dvema letoma, takrat zaradi domnevnih spolnih napadov migrantov. Vzorec je vedno enak: pride do napada in nato se razglasi, da je problem razširjen – vsi Romi in vsi migranti so enaki –, ...