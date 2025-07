Piše: Vančo K. Tegov Tole je res orwellovsko razmišljanje ali kot da smo ljudje del neke živalske farme. V petek so poslanci v parlamentu s 50 glasovi za, 34 proti in tremi vzdržanimi uzakonili pomoč pri prostovoljnem končanju življenja. Polnoletni bolniki, sposobni odločanja o sebi, bodo imeli pravico do prostovoljnega končanja življenja, če zaradi hude neozdravljive bolezni ali druge trajne okv ...