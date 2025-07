Vsak glas za življenje šteje Radio Ognjišče Državni zbor je včeraj sprejel zakon o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja in s tem uzakonil možnost samomora z medicinsko pomočjo za hudo bolne in ostarele. Predsednik Združenja slovenskih katoliških zdravnikov dr. Janez Dolinar poudarja, da je stroka enotno proti evtanaziji, ne glede na to, kako jo pač zakon imenuje. Vodja Glasa za otroke in družine Aleš Primc pa je ust...

Sorodno



















































































































Omenjeni Aleš Primc

referendum Najbolj brano Osebe dneva Primož Roglič

Tadej Pogačar

Robert Golob

Janez Janša

Matej Mohorič