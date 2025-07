V DS predlog za veto na zakona o medicinski konoplji in pomoči pri prostovoljnem končanju življenja Lokalec.si Državni svetniki predlagajo veto na zakon o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja in zakon o konoplji za medicinske in znanstvene teme. Oba zakona je DZ potrdil minuli teden, o odložilnem vetu pa bo DS odločal na torkovi izredni seji. V primeru izglasovanega veta, bo za vnovično potrditev zakonov v DZ potrebnih 46 poslanskih glasov. Predlog veta na zakon o pomoči pri prostovoljnem končanju ž ...

