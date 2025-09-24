|
|
Trump: Ukrajina bi lahko osvobodila vse zasedeno ozemlje
|
RTV Slovenija
|
sreda, 24. september 2025 ob 08:49
|
Ameriški predsednik Donald Trump je dejal, da je Ukrajina v položaju, ko bi lahko osvobodila vse ozemlje, ki ga je zavzela Rusija, in da bi morala ukrepati zdaj, ko se Moskva sooča z velikimi gospodarskimi težavami.
Sorodno
-
V Beli hiši prepričani, da ustavljene tekoče stopnice niso naključje Delo, 24.09.25 @ 13:26
-
Melania Trump zagnala koalicijo zakoncev voditeljev držav za blaginjo otrok Dnevnik, 24.09.25 @ 13:17
-
Trump in Epstein z roko v roki: sredi Washingtona skrivnostni kip "najboljših prijateljev" N1, 24.09.25 @ 12:19
-
Melania in Slovenke tarča zbadljivk ameriškega levičarskega komika Slovenske novice, 24.09.25 @ 11:36
-
Odkrili 100.000 kartic SIM za napade na omrežje Slo-Tech, 24.09.25 @ 11:31
-
Zelenski: Putinu smo ponudili srečanje celo v Kazahstanu Dnevnik, 24.09.25 @ 11:28
-
Kremelj: Nimamo druge možnosti, kot da nadaljujemo napade na Ukrajino SiOL.net, 24.09.25 @ 11:18
-
Kremelj: Rusija nima druge alternative kot da nadaljuje ofenzivo v Ukrajini Primorske novice, 24.09.25 @ 11:01
-
Kremelj: Ne preostane nam drugega kot nadaljevanje ofenzive Dnevnik, 24.09.25 @ 10:59
-
Melania Trump predstavila pobudo za blaginjo otrok, na dogodku tudi Aleš Musar N1, 24.09.25 @ 10:54
-
Trump: Nato naj sestreli ruska letala nad svojim ozemljem Nova24TV, 24.09.25 @ 10:38
-
Poljski predsednik po vdoru dronov: "Pripravljeni smo braniti svoje ozemlje" N1, 24.09.25 @ 10:33
-
Okvara tekočih stopnic in teleprompterja: so predsednika res želeli 'osramotiti'? 24ur.com, 24.09.25 @ 10:14
-
Oddaja Jimmyja Kimmla znova na sporedu, Trump grozi s tožbo SiOL.net, 24.09.25 @ 10:01
-
Poljska po vdoru dronov pripravljena braniti svoje ozemlje Primorske novice, 24.09.25 @ 09:54
-
Trump obtožil OZN, da ustvarja in financira množične migracije, napadel tudi mit o globalnem segrevanju Demokracija, 24.09.25 @ 09:51
-
Eni iščejo pot do miru, drugi do lastnih ciljev Primorski dnevnik, 24.09.25 @ 09:27
-
“Zelenski je velik mož in bije peklensko dober boj” PORTAL PLUS, 24.09.25 @ 09:25
-
Trump najprej obtičal na tekočih stopnicah, zatem mu je odpovedal še teleprompter Demokracija, 24.09.25 @ 09:23
-
Macron svari: "Sveta ne sme voditi zakon močnejšega" N1, 24.09.25 @ 09:13
-
Angelina Jolie ima rada ZDA, a jih ne prepozna več RTV Slovenija, 24.09.25 @ 09:01
-
'Melania je predstavljala vse nezadovoljne Slovenke širom sveta' 24ur.com, 24.09.25 @ 08:41
-
Trump: Nato naj sestreli ruska letala, Ukrajina lahko prevzame vse svoje ozemlje Finance, 24.09.25 @ 08:40
-
Kimmel se je v solzah opravičil, Trump spet zagrozil mreži ABC Dnevnik, 24.09.25 @ 07:50
-
Incident v ZN: tekoče stopnice so se ustavile pred Trumpom in Melanio. ZN: Sprožil se je varnostni mehanizem. #video SiOL.net, 24.09.25 @ 07:47
-
Fajon: Izraelska vlada v Gazi izvaja genocid in naša moralna odgovornost je, da to zaustavimo RTV Slovenija, 24.09.25 @ 07:39
-
Trumpov incident na stopnicah: Če prva dama ne bi bila v odlični formi, bi padla zurnal24.si, 24.09.25 @ 07:32
-
Trump verjame, da lahko Ukrajina nazaj pridobi vsa ozemlja 24ur.com, 24.09.25 @ 07:23
-
Fajon presenečena nad sporočilom Trumpa Svet 24, 24.09.25 @ 07:21
-
Zelenski / »Rusija se boji Amerike« Mladina, 24.09.25 @ 00:00
-
»Rusija nima druge alternative kot da nadaljuje ofenzivo v Ukrajini« Mladina, 24.09.25 @ 00:00
-
»Poljska se ne boji Rusije in je pripravljena braniti svoje ozemlje« Mladina, 24.09.25 @ 00:00
-
»To je največje tveganje našega časa« Mladina, 24.09.25 @ 00:00
-
Ukinjena oddaja Jimmyja Kimmla znova na sporedu, Trump že grozi televiziji Mladina, 24.09.25 @ 00:00
-
Tanja Fajon / »Izrael v Gazi izvaja genocid in naša moralna odgovornost je, da to zaustavimo« Mladina, 24.09.25 @ 00:00
-
Melania Trump zagnala novo koalicijo zakonskih partnerjev svetovnih voditeljev Mladina, 24.09.25 @ 00:00
-
Ameriški predsednik s frontalnim napadom na zeleno agendo Dnevnik, 23.09.25 @ 23:20
-
Trump presenetil: Ukrajina si lahko svoje ozemlje pribori nazaj N1, 23.09.25 @ 22:03
-
Nataša Pirc Musar: "Moramo storiti pravo stvar in ustaviti genocid v Gazi" Svet 24, 23.09.25 @ 21:51
-
Pirc Musar na Generalni skupščini ZN: Ustaviti moramo genocid v Gazi SiOL.net, 23.09.25 @ 21:44
-
Čudno ali bolno? Dnevnik, 23.09.25 @ 21:30
-
Trump: Nato bi moral sestreliti ruska letala ob kršitvi zračnega prostora Svet 24, 23.09.25 @ 21:20
-
»Moramo ustaviti genocid v Gazi. Ni več izgovorov. Nobenih« (FOTO) Slovenske novice, 23.09.25 @ 21:20
-
Nato žuga Rusiji, Trump: V primeru vdorov bi morali sestreliti ruska letala 24ur.com, 23.09.25 @ 21:19
-
Nataša Pirc Musar za multilateralizem, Donald Trump proti Delo, 23.09.25 @ 21:19
-
Nataša Pirc Musar za multilateralizem, Donald Trump proti Delo, 23.09.25 @ 21:19
-
Trump po srečanju z Zelenskim: Nato bi moral sestreliti ruska letala ob vdoru v zračni prostor Dnevnik, 23.09.25 @ 21:09
-
Nataša Pirc Musar v OZN: Če stopimo skupaj, nas ne morejo preslišati niti najbolj arogantne vlade Dnevnik, 23.09.25 @ 21:05
-
Nataša Pirc Musar v ZN-u: Da multilateralizmu, odločen ne multipolarizmu RTV Slovenija, 23.09.25 @ 21:04
-
Pirc Musar v New Yorku: "Ustaviti moramo genocid v Gazi. Ni več izgovorov" (VIDEO) N1, 23.09.25 @ 21:04
-
Trump: Članice Nata bi morale v primeru vdorov v zračni prostor sestreliti ruska letala zurnal24.si, 23.09.25 @ 20:56
-
Poskus atentata na Trumpa: Ryan Routh spoznan za krivega 24ur.com, 23.09.25 @ 20:55
-
Trump: Ruska letala v zračnem prostoru Nata bi morali sestreliti Maribor24.si, 23.09.25 @ 20:52
-
Trump: Članice Nata bi morale v primeru vdorov v zračni prostor sestreliti ruska letala N1, 23.09.25 @ 20:45
-
Pirc Musarjeva v Generalni skupščini ZN: Ustaviti moramo genocid v Gazi 24ur.com, 23.09.25 @ 20:41
-
Fajonova v varnostnem svetu: Gaza je šolski primer neuspeha mednarodne skupnosti Dnevnik, 23.09.25 @ 20:34
-
Fajon v Varnostnem svetu: Gaza je učbeniški primer neuspeha mednarodne skupnosti N1, 23.09.25 @ 20:28
-
Fajon v Varnostnem svetu za takojšnje premirje v Gazi Primorske novice, 23.09.25 @ 20:10
-
VIDEO: Macron zaradi Trumpa ostal na ulici New Yorka Maribor24.si, 23.09.25 @ 19:50
-
Emmanuel Macron zaradi Donalda Trumpa obtičal na ulici v New Yorku 24ur.com, 23.09.25 @ 19:48
-
Macron zaradi Trumpa obtičal na Manhattnu (video) Svet 24, 23.09.25 @ 19:30
-
Trumpa razjezile stopnice: "Če prva dama ne bi bila v odlični formi, bi padla" (VIDEO) N1, 23.09.25 @ 19:27
-
Macron Trumpu: "Veš, kaj? Čakam na ulici, ker zaradi tebe vse stoji." RTV Slovenija, 23.09.25 @ 19:26
-
Macron zaradi Trumpa moral na pot peš zurnal24.si, 23.09.25 @ 19:10
-
Guterres: Ponovno se soočamo z vprašanjem, kakšen svet zgraditi skupaj N1, 23.09.25 @ 19:09
-
Velika nevarnost za Evropo: "Ohraniti morate mirno kri" SiOL.net, 23.09.25 @ 19:09
-
Trump se je v Generalni skupščini nominiral za Nobelovo nagrado Delo, 23.09.25 @ 18:37
-
Podnebni cilji so prešibki: človeštvo drvi v tri stopinje toplejši planet Delo, 23.09.25 @ 18:29
-
Tekoče stopnice odpovedale, ko sta nanje stopila Trump in Melania Svet 24, 23.09.25 @ 18:28
-
Trump: Članice Nata bi morale sestreliti ruska letala ob vdoru v njihov zračni prostor RTV Slovenija, 23.09.25 @ 18:21
-
Trump: "Končal sem sedem vojn v le sedmih mesecih" zurnal24.si, 23.09.25 @ 18:18
-
Mešani odzivi na francosko pobudo Delo, 23.09.25 @ 18:15
-
Macron Trumpu: Zaradi tebe sem obtičal sredi New Yorka #video SiOL.net, 23.09.25 @ 17:43
-
Trump bi si za končanje vojn podelil Nobelovo nagrado za mir Svet 24, 23.09.25 @ 17:36
-
Trump: Podnebne spremembe so prevara neumnih ljudi Dnevnik, 23.09.25 @ 17:35
-
Ni, da ni! Trump stopil na tekoče stopnice, ustavile so se. Začel govor, pokvaril se je »trotlboben« (FOTO in VIDEO) Slovenske novice, 23.09.25 @ 17:10
-
Trump v Generalni skupščini kritičen do ZN Primorske novice, 23.09.25 @ 17:09
-
Panika v New Yorku! Tajna služba odkrila nevarno grožnjo (FOTO) Slovenske novice, 23.09.25 @ 16:42
-
Guterres pozval svet, naj izbere pot miru in mednarodnega prava SiOL.net, 23.09.25 @ 16:40
-
Trump: Škoda, da mi Združeni narodi niso pomagali rešiti konfliktov 24ur.com, 23.09.25 @ 16:35
-
Guterres: Združene narode je treba okrepiti, države ne smejo obupati Dnevnik, 23.09.25 @ 16:04
-
Donald Trump: Končal sem sedem vojn. Združeni narodi so neučinkoviti N1, 23.09.25 @ 16:00
-
Ali paracetamol res povzroča avtizem? Maribor24.si, 23.09.25 @ 15:32
-
Zakaj so imeli neznanci 100.000 SIM-kartic ob zasedanju OZN v New Yorku Dnevnik, 23.09.25 @ 15:27
-
Ameriška tajna služba razbila mrežo 300 strežnikov in 100.000 SIM kartic 24ur.com, 23.09.25 @ 15:20
-
Predsednica odlikovala kirurga slovenskih korenin Toma Potokarja Delo, 23.09.25 @ 15:13
-
Ameriška tajna služba razkrila eno najhujših komunikacijskih groženj doslej N1, 23.09.25 @ 15:05
-
Zaveznice v Natu ostro obsodile rusko kršenje zračnega prostora Estonije N1, 23.09.25 @ 14:50
-
(VIDEO) Macron obtičal v prometu zaradi Trumpa in ga takoj poklical na pomoč Dnevnik, 23.09.25 @ 14:50
-
Pirc Musar odlikovala britanskega kirurga slovenskih korenin Toma Potokarja SiOL.net, 23.09.25 @ 14:34
-
Rutte po novem incidentu: Nato bo branil vsak centimeter svojega ozemlja Svet 24, 23.09.25 @ 14:14
-
Predsednica odlikovala kirurga slovenskih korenin, ki življenja rešuje tudi v Gazi N1, 23.09.25 @ 14:07
-
O Palestini brez Palestincev Delo, 23.09.25 @ 14:00
-
(VIDEO) Macron v New Yorku blokiran zaradi Trumpa Demokracija, 23.09.25 @ 12:32
-
Trump uresničil napoved: antifo z odlokom opredelil kot teroristično organizacijo N1, 23.09.25 @ 12:28
-
Strokovnjaki pojasnjujejo ali je paracetamol res varen v nosečnosti Svet 24, 23.09.25 @ 12:18
-
Vzpon dolarja: kako je ameriški denar postal najmočnejše orožje na svetu Dnevnik, 23.09.25 @ 11:23
-
Trump svari nosečnice pred jemanjem paracetamola, znanost in zdravniki pa v resnici pravijo takole Govori.se, 23.09.25 @ 11:17
-
Trump ustavlja ameriško vojno proti raku SiOL.net, 23.09.25 @ 11:16
-
WHO se je odzval na trditve Trumpa: Jemanje paracetamola ne povzroča avtizma RTV Slovenija, 23.09.25 @ 11:01
-
"Opozarjamo vas, da ne boste potem jokali!" zurnal24.si, 23.09.25 @ 10:48
-
ZDA iranski delegaciji omejile gibanje in prepovedale nakupe Dnevnik, 23.09.25 @ 10:46
-
Bogastvo družine Trump: Koliko denarja imajo Melania, Donald in sinovi Svet 24, 23.09.25 @ 10:43
-
Trump jemanje paracetamola povezal z avtizmom. Strokovnjaki trdijo drugače N1, 23.09.25 @ 10:38
-
Trump brez dokazov trdi, da paracetamol povzroča avtizem Dnevnik, 23.09.25 @ 10:35
-
Dekret je podpisan – Antifa je teroristična organizacija! Nova24TV, 23.09.25 @ 10:22
-
Trump opredelil Antifo za teroristično organizacijo Dnevnik, 23.09.25 @ 10:12
-
Trumpova najnovejša trditev: Jemanje paracetamola povzroča avtizem pri dojenčkih Delo, 23.09.25 @ 09:47
-
Po Franciji še več evropskih držav priznalo Palestino, med njimi tudi Belgija, Andora, Luksemburg, Malta in Monako Politikis, 23.09.25 @ 09:41
-
Trump nepovezano antifašistično gibanje označil za "domačo teroristično organizacijo" RTV Slovenija, 23.09.25 @ 09:21
-
Trump jemanje paracetamola povezal z avtizmom, stroka zaskrbljena 24ur.com, 23.09.25 @ 08:45
-
Fajon: Zgodovina se bo brezkompromisno spominjala tistih, ki med genocidom v Gazi molčijo RTV Slovenija, 23.09.25 @ 08:27
-
Države priznavajo Palestino kot po tekočem traku Svet 24, 23.09.25 @ 08:04
-
Po Franciji med evropskimi državami še več priznanj Palestine N1, 23.09.25 @ 07:41
-
Trump v govoru Generalni skupščini: Namesto Združenih narodov sem moral končati vojne RTV Slovenija, 23.09.25 @ 07:27
-
Fajon pozdravila priznanja Palestine: "Zgodovina ne bo prizanesljiva do oklevanja" N1, 23.09.25 @ 07:25
-
Fajon v ZN: Varnost prinaša mednarodno pravo, ne pa surova sila Dnevnik, 23.09.25 @ 07:17
-
Podpora Palestincem raste Slovenske novice, 23.09.25 @ 06:50
-
Začenja se splošna razprava svetovnih voditeljev na 80. zasedanju Generalne skupščine ZN SiOL.net, 23.09.25 @ 06:48
-
Ministrica Tanja Fajon na ZN: Surova sila ne prinese varnosti SiOL.net, 23.09.25 @ 06:26
-
Bocvana proslavlja: zgodovinska štafetna zmaga prinesla praznik Svet 24, 23.09.25 @ 06:24
-
Fajonova v New Yorku pozdravila priznanja Palestine 24ur.com, 23.09.25 @ 06:24
-
Mir in varnost Delo, 23.09.25 @ 05:55
-
Po Franciji še več evropskih držav priznalo Palestino Primorske novice, 23.09.25 @ 05:05
-
Nataša Pirc Musar za Delo: V govoru bom opozorila na tri stvari Delo, 23.09.25 @ 05:00
-
Pravi test bo (ne)odločitev vlade za pridružitev Slovenije tožbi proti Izraelu Delo, 23.09.25 @ 05:00
-
»Ni dokazano, da bi paracetamol ali cepiva povzročala avtizem« Mladina, 23.09.25 @ 00:00
-
Moralni kompas človeštva Mladina, 23.09.25 @ 00:00
-
Fajon / »Ko surova sila nadomesti pravo, to ne prinese varnosti« Mladina, 23.09.25 @ 00:00
-
Trump / »Antifa je militaristično, anarhistično gibanje« Mladina, 23.09.25 @ 00:00
-
Po Franciji še več evropskih držav priznalo Palestino Mladina, 23.09.25 @ 00:00
-
Francija priznala Palestino zurnal24.si, 22.09.25 @ 22:39
-
Francija priznala državo Palestino 24ur.com, 22.09.25 @ 21:56
-
Po valu priznanj Palestine ostaja vprašanje, kaj sledi Dnevnik, 22.09.25 @ 21:52
-
Francija priznala državo Palestino: "Prišel je čas, da se konča vojna v Gazi" Maribor24.si, 22.09.25 @ 21:49
-
Francija priznala Palestino Delo, 22.09.25 @ 21:47
-
Francija priznala državo Palestino. Golob vesel, da so sledili slovenski odločitvi. SiOL.net, 22.09.25 @ 21:43
-
Emmanuel Macron: "Prišel je čas za priznanje palestinske države" Svet 24, 22.09.25 @ 21:30
-
Predsednica Pirc Musar predstavila slovenske dosežke v New Yorku Svet 24, 22.09.25 @ 21:05
-
Pirc Musar pozvala k izvolitvi prve generalne sekretarke ZN SiOL.net, 22.09.25 @ 20:25
-
Poziv Nataše Pirc Musar v New Yorku požel aplavz N1, 22.09.25 @ 20:11
-
Guterres poziva države k sodelovanju pri reševanju kriz in doseganju napredka RTV Slovenija, 22.09.25 @ 19:31
-
Ob slovesu prizor, ki ga ni pričakoval nihče #video SiOL.net, 22.09.25 @ 18:20
-
Fajon v New Yorku: Priznanja države Palestine odpirajo pot k miru in uresničitvi rešitve dveh držav Vlada RS, 22.09.25 @ 18:00
-
Varnostni svet ZN ostro nad Rusijo, ker je kršila estonski zračni prostor N1, 22.09.25 @ 17:05
-
Predsednica Pirc Musar začenja iskanje novega predsednika in namestnika KPK N1, 22.09.25 @ 16:21
-
Predsednica republike išče predsednika in podpredsednika KPK-ja RTV Slovenija, 22.09.25 @ 15:45
-
Objavljen poziv za novega predsednika KPK Delo, 22.09.25 @ 15:21
-
Kadidatoma za ustavna sodnika Nini Betetto in Primožu Gorkiču se obeta podpora v DZ Dnevnik, 22.09.25 @ 15:10
-
Pirc Musar objavila javna poziva za novega predsednika in namestnika predsednika KPK SiOL.net, 22.09.25 @ 14:57
-
Trump z novimi pravili za vizume tujih delavcev vzbuja strah na trgu dela Finance, 22.09.25 @ 14:30
-
Trump draži vizume za tuje delavce in plaši delodajalce Finance, 22.09.25 @ 14:30
-
Kirkova vdova se je zlomila! Poglejte, kako jo Trump objema in tolaži (FOTO in VIDEO) Slovenske novice, 22.09.25 @ 13:15
-
Trump: Mislim, da smo našli odgovor na avtizem Slovenske novice, 22.09.25 @ 12:15
-
"Naravni diamanti Bocvane niso samo v zemlji, ampak so to tudi naši svetovni prvaki, športniki" RTV Slovenija, 22.09.25 @ 11:37
-
Obujanje rešitve dveh držav je le diplomatska kozmetika Delo, 22.09.25 @ 11:25
-
Sta Elon Musk in Donald Trump zakopala bojno sekiro? N1, 22.09.25 @ 10:36
-
Trump na komemoraciji Charlieja Kirka segel Musku v roko Primorske novice, 22.09.25 @ 10:01
-
Francija na konferenci o rešitvi dveh držav priznala Palestino RTV Slovenija, 22.09.25 @ 08:15
-
Trump o Kirku na spominski slovesnosti kot o "mučeniku za ameriško svobodo" N1, 22.09.25 @ 08:04
-
Trump in Musk sedela skupaj, Kirkova vdova: Odpuščam morilcu Dnevnik, 22.09.25 @ 07:38
-
Med konferenco o rešitvi dveh držav danes predvidoma nova priznanja Palestine Primorske novice, 22.09.25 @ 07:37
-
Slovenija pozdravlja priznanje Palestine v več državah, Netanjahu besen Dnevnik, 22.09.25 @ 07:35
-
Pirc Musar na konferenci o rešitvi dveh držav: več držav bo priznalo Palestino SiOL.net, 22.09.25 @ 07:30
-
Kirkova vdova v objemu Trumpa: Odpuščam moškemu, ki mi je ubil moža 24ur.com, 22.09.25 @ 07:25
-
Trump Charlieja Kirka označil za mučenika za svobodno Ameriko zurnal24.si, 22.09.25 @ 07:20
-
Macron: Palestino priznala tudi Francija N1, 22.09.25 @ 07:14
-
Združene države Amerike palestinski delegaciji preprečile prihod v New York Delo, 22.09.25 @ 07:00
-
Trump Kirka označil za mučenika za svobodno Ameriko Svet 24, 22.09.25 @ 06:59
-
Kirkova vdova: Morilcu odpuščam #video SiOL.net, 22.09.25 @ 06:45
-
Trump Kirka označil za mučenika za svobodno Ameriko Mladina, 22.09.25 @ 00:00
-
Tanja Fajon / »Slovenija pozdravlja priznanje Palestine v več državah« Mladina, 22.09.25 @ 00:00
-
80. obletnica Združenih narodov / Guterres pozval k sodelovanju med državami Mladina, 22.09.25 @ 00:00
-
Rusija v Varnostnem svetu ZN deležna obsodb zaradi kršenja zračnega prostora Estonije Mladina, 22.09.25 @ 00:00
-
Pirc Musar na okrogli mizi WHO za krepitev zdravstvene enakosti Mladina, 22.09.25 @ 00:00
-
Teden visoke svetovne politike v New Yorku Dnevnik, 21.09.25 @ 22:40
-
Tudi Portugalska priznala Palestino Svet 24, 21.09.25 @ 22:12
-
Trump: ZDA bodo Poljski in baltskim državam pomagale pri obrambi v primeru ruske eskalacije RTV Slovenija, 21.09.25 @ 19:38
-
Združeno kraljestvo, Kanada in Avstralija priznali Palestino Primorske novice, 21.09.25 @ 18:53
-
Tri velike zahodne zaveznice priznale Palestino Svet 24, 21.09.25 @ 16:26
-
Netanjahu odgovarja svetu: »Palestinska država ogroža naš obstoj« Dnevnik, 21.09.25 @ 15:59
-
Združeno kraljestvo, Kanada, Avstralija, Portugalska priznali Palestino. Izrael: Nagrada za Hamas. RTV Slovenija, 21.09.25 @ 15:43
-
Britanija, Kanada, Avstralija in Portugalska danes priznale Palestino Dnevnik, 21.09.25 @ 15:37
-
Diplomatski spopad v New Yorku: še deset držav naj bi priznalo Palestino Dnevnik, 21.09.25 @ 10:20
-
Stubb: Varnostna jamstva zahtevajo pripravljenost na boj proti Rusiji. Trije mrtvi v Belgorodu. RTV Slovenija, 21.09.25 @ 08:15
-
Netanjahu / »Vzpostavljanje palestinske države ogroža obstoj Izraela« Mladina, 21.09.25 @ 00:00
|
Omenjeni
Najbolj brano
Osebe dneva