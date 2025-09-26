Palestinske oblasti ne skrivajo zadovoljstva nad finančnimi sredstvi, ki so jim bila obljubljena za financiranje njihovega proračuna. S tem je bila zahvala podana tudi Sloveniji, potem ko se je Golobova vlada zavezala, da zagotovi dodatnih 1,2 milijona evrov za leto 2026 za delovanje palestinske uprave.

Iz urada palestinskega premierja Mohamada Mustafe so po poročanju francoske tiskovne agencije