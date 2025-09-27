|
To je Tit, koalicija mu je zaprla pot do zdravila v tujini: “Kdo je nor? Ali poslanci mislite, da smo Slovenci neumni?”
Nova24TV
sobota, 27. september 2025 ob 11:03
“To je mali borec Tit. Njegovo edino upanje je gensko zdravilo, časa pa nima več. Ta teden je ga. Jasna Humar z Ministrstva za zdravje v Odmevih glasno in jasno poudarjala, da je za najtežje bolne otroke v Sloveniji odlično poskrbljeno. Zakaj fantek Tit ne more do zdravila?”, je v objavi vprašal ustanovitelj Društva Viljem Julijan Gregor Bezenšek.
Spomnimo, da so koalicijski poslanci v DZ zavrnili...