Urgentni centri: je vojno stanje postalo nova normala? 24ur.com Gneča v čakalnici, postelje na hodnikih, natrpane bolnišnične sobe. Je vojno stanje postalo normala, kot pravi predstojnik mariborske urgence Gregor Prosen? Odgovore smo iskali v Mariboru, na Ptuju, v Izoli, Kočevju, Kamniku. Pogovarjali smo se s pacienti, z urgentnimi zdravniki, kirurgi, direktorji. Kaj so vzroki za naval na urgence? Lani je skozi vrata ljubljanske urgence in splošne nujne medic...

Sorodno



































