Realnost Manchester Uniteda: Šeško do prvenca, Amorim optimističen, igra nazaduje
24ur.com
nedelja, 28. september 2025 ob 14:19
Po porazu proti Brentfordu v šestem krogu angleškega prvenstva je trener Manchester Uniteda, Ruben Amorim, priznal, da ekipa ni igrala po načrtu. "Izgubili smo nadzor nad igro in se premalo borili," je dejal po tekmi, a svetla točka je bil prvenec Benjamina Šeška. Portugalec zdaj poudarja, da je ključnega pomena, da se ekipa osredotoči na naslednjo tekmo, znova najde zagon in izboljša učinkovitos...