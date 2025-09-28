Realnost Manchester Uniteda: Šeško do prvenca, Amorim optimističen, igra nazaduje 24ur.com Po porazu proti Brentfordu v šestem krogu angleškega prvenstva je trener Manchester Uniteda, Ruben Amorim, priznal, da ekipa ni igrala po načrtu. "Izgubili smo nadzor nad igro in se premalo borili," je dejal po tekmi, a svetla točka je bil prvenec Benjamina Šeška. Portugalec zdaj poudarja, da je ključnega pomena, da se ekipa osredotoči na naslednjo tekmo, znova najde zagon in izboljša učinkovitos...

