|
|
Danska pred vrhom EU uvedla popolno prepoved civilnih letov dronov
|
Svet 24
|
ponedeljek, 29. september 2025 ob 11:30
|
Danska pred sredinim vrhom Evropske unije v Københavnu v varnostnem krču zaradi dronov. Sosedi bo na pomoč priskočila Švedska.
Sorodno
-
Na Miholovem sejmu v Veržeju razglasili najboljšo prleško tünko Vestnik, 29.09.25 @ 11:05
-
Fant, ki se je utapljal, prepeljan v bolnišnico, preiskava še poteka Vestnik, 29.09.25 @ 08:17
-
Golobu uspel velik skok, Janša pada Slovenske novice, 29.09.25 @ 07:15
-
V preteklih 24 urah vlom v klet in goljufija Vestnik, 29.09.25 @ 06:36
-
Sloveniji gre zares dobro Delo, 29.09.25 @ 05:00
-
Prva slovenska predsednica na obisku pri slovenski skupnosti v Kanadi Mladina, 29.09.25 @ 00:00
-
Palestinska oblast izplačala več kot 120 milijonov zaprtim teroristom – Slovenija financira terorizem? Nova24TV, 28.09.25 @ 23:42
-
Zastoji in zapore na primorski avtocesti ter ljubljanski obvoznici Svet 24, 28.09.25 @ 21:07
-
Pomurska občina bo subvencionirala komunalni prispevek. Kdo so upravičenci? Vestnik, 28.09.25 @ 18:40
-
Osemletnik se je utapljal v Biotermah Mala Nedelja, v enem trenutku se ni več premikal Slovenske novice, 28.09.25 @ 18:38
-
Osemletnik se je utapljal v notranjem bazenu Bioterm Mala Nedelja Delo, 28.09.25 @ 18:26
-
V Biotermah Mala Nedelja se je utapljal 8-letni otrok Lokalec.si, 28.09.25 @ 16:01
-
V Biotermah Mala Nedelja oživljali fanta, ki je bil negiben v bazenu Vestnik, 28.09.25 @ 15:44
-
Na Danskem že drugo noč zabeležili drone nad vojaškimi območji Svet 24, 28.09.25 @ 15:21
-
Za civilne drone bodo na Danskem zračni prostor zaprli 24ur.com, 28.09.25 @ 15:06
-
Na Danskem znova opazili drone, Nato krepi dejavnosti na območju Baltika N1, 28.09.25 @ 14:44
-
Na Danskem nad vojaškimi območji znova opazili drone zurnal24.si, 28.09.25 @ 14:34
-
Na Danskem znova opazili drone, Nato krepi dejavnost v Baltiku SiOL.net, 28.09.25 @ 14:19
-
Kaj se dogaja? Na Danskem spet opazili drone Slovenske novice, 28.09.25 @ 14:12
-
Droni znova nad Dansko, Nato krepi nadzor v Baltiku Delo, 28.09.25 @ 14:03
-
Brezpilotni letalniki znova nad danskimi vojaškimi objekti, Nato krepi dejavnosti na Baltiku RTV Slovenija, 28.09.25 @ 13:44
-
Načelniki generalštabov Nata: Rusija nosi vso odgovornost Dnevnik, 28.09.25 @ 11:50
-
Lavrov: Rusija ne načrtuje vojne z Zahodom, a se bo na morebitno agresijo odločno odzvala SiOL.net, 28.09.25 @ 11:15
-
Lavrov gladko zavrnil vojne hujskače: Rusija ni nikoli imela in nima namenov, da bi načrtovala napad na Nato in na države EU Politikis, 28.09.25 @ 11:01
-
Zelenski: Droni so le začetek, Putin bo napadel Evropo Slovenske novice, 28.09.25 @ 10:27
-
Rusija opozarja: na agresijo bomo odgovorili odločno zurnal24.si, 28.09.25 @ 10:00
-
Zelenski obsodil ruski "gnusen in brutalen" 12-urni napad na Ukrajino RTV Slovenija, 28.09.25 @ 09:33
-
Rusija ponoči z obsežnim napadom na Ukrajino, Poljska v pripravljenosti Delo, 28.09.25 @ 08:51
-
Rusi z več sto droni in raketami nad Kijev, Poljska v zrak poslala vojaška letala 24ur.com, 28.09.25 @ 08:33
-
Usodna poškodba med cirkuško predstavo Svet 24, 28.09.25 @ 08:09
-
Tatovi odtujili denar iz poslovnega prostora in stanovanjske hiše Vestnik, 28.09.25 @ 07:06
-
Tragedija: Na svatbi signalna raketa zadela nevestino sestrično Svet 24, 28.09.25 @ 06:59
-
Igrišča v Radencih rastejo kot gobe po dežju, kar krepi športni turizem Vestnik, 28.09.25 @ 06:00
-
»Rusija ne načrtuje vojne z Zahodom, a se bo na agresijo odločno odzvala« Mladina, 28.09.25 @ 00:00
-
Evropa na robu konflikta Mladina, 28.09.25 @ 00:00
-
Lavrov: Izrael želi razstreliti celoten Bližnji vzhod Politikis, 27.09.25 @ 21:29
-
Lavrov: Izrael želi razstreliti celoten Bližnji vzhod Dnevnik, 27.09.25 @ 21:21
-
Lavrov: Izrael želi razstreliti celoten Bližnji vzhod SiOL.net, 27.09.25 @ 20:45
-
Zelenski opozarja: Putin pripravlja napad na drugo evropsko državo Delo, 27.09.25 @ 20:28
-
Lavrov: Izrael želi razstreliti celoten Bližnji vzhod Svet 24, 27.09.25 @ 20:22
-
Lavrov: Izrael želi razstreliti celoten Bližnji vzhod 24ur.com, 27.09.25 @ 19:54
-
Lavrov ostro napadel Izrael: Grozi razstrelitev celotnega Bližnjega vzhoda Delo, 27.09.25 @ 19:40
-
Ruski zunanji minister: Izrael želi razstreliti celoten Bližnji vzhod N1, 27.09.25 @ 19:33
-
Kolumbijski predsednik z megafonom v New Yorku razjezil Trumpove Dnevnik, 27.09.25 @ 19:24
-
Ste slišali, kaj si v tujini mislijo o naši predsednici? Komentarji glede nje se vrstijo (VIDEO) Slovenske novice, 27.09.25 @ 19:08
-
Maljevac o nesrečni usodi načrtovanega doma za starejše v Črenšovcih Vestnik, 27.09.25 @ 16:07
-
Maljevac o usodi načrtovanega doma za starejše v Črenšovcih Vestnik, 27.09.25 @ 16:07
-
Vojaški odbor Nata v Rigi o incidentih z droni: "Odziv zavezništva se bo še krepil" N1, 27.09.25 @ 15:23
-
Pijanec grozil z airsoft puško, voznik ga je v strahu povozil Svet 24, 27.09.25 @ 15:10
-
Popolna zapora na tej relaciji v Pomurju bo vzpostavljena še nekaj dni Vestnik, 27.09.25 @ 12:27
-
Lavrov: Rusija nima namena napasti članice EU-ja ali Nata RTV Slovenija, 27.09.25 @ 12:17
-
Na Danskem in Norveškem spet droni, v Rigi se je sestal vojaški odbor Nata Delo, 27.09.25 @ 11:52
-
Na Danskem nova opažanja dronov, tokrat leteli nad največjo vojaško bazo 24ur.com, 27.09.25 @ 11:43
-
Pirc Musar v Clevelandu poudarila pozitivno vlogo slovenske skupnosti v ZDA RTV Slovenija, 27.09.25 @ 11:30
-
Kolumbijski predsednik na propalestinskem protestu, ZDA zagrozile z odvzemom vizuma Dnevnik, 27.09.25 @ 09:38
-
Trump članice Nata poziva k sestrelitvi ruskih letal, veleposlanik: »To bi bila vojna« Slovenske novice, 27.09.25 @ 09:22
-
Ob svetovnem dnevu turizma: Turistične številke rastejo tudi v Pomurju Vestnik, 27.09.25 @ 08:18
-
Za Izrael bi bila izključitev iz Evrovizije velik šok Delo, 27.09.25 @ 08:00
-
V Pincah ujeli devet nezakonitih migrantov Vestnik, 27.09.25 @ 06:23
-
»Izrael želi razstreliti celoten Bližnji vzhod« Mladina, 27.09.25 @ 00:00
-
Fajon udeležbo na 80. zasedanju Generalne skupščine ZN sklenila z dvostranskimi srečanji SiOL.net, 26.09.25 @ 22:13
-
S tribune: Menjava na menjavo, sprememba na spremembo Vestnik, 26.09.25 @ 20:24
-
Fajon udeležbo na 80. zasedanju Generalne skupščine ZN sklenila z dvostranskimi srečanji RTV Slovenija, 26.09.25 @ 20:15
-
(VIDEO) Netanjahu v ZN predstavil izraelsko plat resnice o Gazi ter pozval Hamas, naj položi orožje; slovenska delegacija njegov govor obstruirala Demokracija, 26.09.25 @ 20:06
-
Nasilje za Bežigradom: trojica pretepla indijskega državljana Svet 24, 26.09.25 @ 19:35
-
Madžarska Hrvaški: Obnašate se kot vojni dobičkarji Dnevnik, 26.09.25 @ 19:09
-
Sosedski spor: Madžarska Hrvaško obtožila vojnega dobičkarstva Svet 24, 26.09.25 @ 18:59
-
"Dronski zid" bi na vzhodu Evropske unije postavili v letu dni N1, 26.09.25 @ 18:44
-
Bojkot v ZN: tudi Slovenija zapustila dvorano zurnal24.si, 26.09.25 @ 18:26
-
Drama v New Yorku: tako so reagirale delegacije med govorom Netanjahuja, on zanikal genocid (VIDEO) Slovenske novice, 26.09.25 @ 17:19
-
Številne delegacije, tudi slovenska, bojkotirale govor Benjamina Netanjahuja (VIDEO) N1, 26.09.25 @ 16:36
-
Netanjahu pozval Hamas, naj položi orožje: Njegov govor bojkotirala tudi slovenska delegacija Maribor24.si, 26.09.25 @ 16:13
-
Vohunski droni tudi nad nemško-dansko mejo? 24ur.com, 26.09.25 @ 12:39
-
Na Danskem znova zaprli letališče po sumu pojava dronov SiOL.net, 26.09.25 @ 11:52
-
Na Danskem tudi v četrtek začasno zaprli letališče zaradi suma pojava dronov N1, 26.09.25 @ 11:45
-
Kamere ujele napeto vzdušje med zakoncema Trump 24ur.com, 26.09.25 @ 11:29
-
Lavrov: EU in Nato sta v vojni z Rusijo Nova24TV, 26.09.25 @ 11:25
-
Netanjahujev govor bojkotiralo več delegacij, vojska ga je po zvočnikih predvajala tudi v Gazi RTV Slovenija, 26.09.25 @ 11:17
-
Zunanji minister Lavrov: Rusija je v »pravi vojni« z Natom in EU Dnevnik, 26.09.25 @ 10:29
-
Slovenija ima načrt: Tanja Fajon bo z delegacijo storila tole med Netanjahujevim govorom Slovenske novice, 26.09.25 @ 10:26
-
Dvaindvajset dronov blizu ukrajinske nuklearke, v Litvo tudi Turki Delo, 26.09.25 @ 10:01
-
Slovenska delegacija napovedala bojkot Netanjahujevega govora v New Yorku N1, 26.09.25 @ 09:45
-
Slovenska delegacija bo bojkotirala Netanjahujev govor Dnevnik, 26.09.25 @ 09:37
-
Zaradi Netanjahuja odšli iz dvorane, bojkotirala tudi slovenska delegacija 24ur.com, 26.09.25 @ 09:08
-
Netanjahu v ZN zanikal genocid v Gazi in pozval Hamas, naj položi orožje SiOL.net, 26.09.25 @ 09:02
-
Fajon pozvala k odpravi sankcij proti sodnikom ICC-ja RTV Slovenija, 26.09.25 @ 08:17
-
Pirc Musar ob koncu obiska v New Yorku poudarila pomen sodelovanja med državami RTV Slovenija, 26.09.25 @ 08:00
-
Fajon pozvala k odpravi sankcij proti Beti Hohler in ostalim sodnikom ICC Dnevnik, 26.09.25 @ 07:45
-
Pirc Musar: Slovenija je pokazala diplomatsko moč in sposobnost presoje Dnevnik, 26.09.25 @ 07:28
-
Pirc Musarjeva na večerji delegacij: Melania je z mano takoj spregovorila v slovenščini 24ur.com, 26.09.25 @ 06:56
-
Nataša Pirc Musar: "Melania je z mano takoj spregovorila v slovenščini" Svet 24, 26.09.25 @ 06:46
|
Omenjeni
Najbolj brano
Osebe dneva