Fajon udeležbo na 80. zasedanju Generalne skupščine ZN sklenila z dvostranskimi srečanji RTV Slovenija Zunanja ministrica Tanja Fajon je z več dvostranskimi srečanji sklenila svojo udeležbo na splošni razpravi voditeljev 80. zasedanja Generalne skupščine ZN. Srečala se je s kolegi iz Sirije, Malezije in Bahrajna ter generalnim sekretarjem Arabske lige.

