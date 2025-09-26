|
|
(VIDEO) Netanjahu v ZN predstavil izraelsko plat resnice o Gazi ter pozval Hamas, naj položi orožje; slovenska delegacija njegov govor obstruirala
|
Demokracija
|
petek, 26. september 2025 ob 20:06
|
Piše: G. B., STA
Izraelski premier Benjamin Netanjahu je v današnjem govoru na 80. zasedanju Generalne skupščine ZN ostro zanikal, da Izrael v Gazi izvaja genocid in da lakoto uporablja kot orožje. Hamas je pozval, naj položi orožje, obstoj palestinske države pa označil za "nacionalni samomor" za Izrael. Njegov nastop je z odhodom iz dvorane bojkotiralo več delegacij, med drugim tudi slovenska.
N...
