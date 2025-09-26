Piše: G. B., STA Izraelski premier Benjamin Netanjahu je v današnjem govoru na 80. zasedanju Generalne skupščine ZN ostro zanikal, da Izrael v Gazi izvaja genocid in da lakoto uporablja kot orožje. Hamas je pozval, naj položi orožje, obstoj palestinske države pa označil za “nacionalni samomor” za Izrael. Njegov nastop je z odhodom iz dvorane bojkotiralo več delegacij, med drugim tudi slovenska. N ...

