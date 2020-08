Direktor Ukoma za opozarjanje na manipulativne novinarske prispevke SiOL.net Direktor vladnega urada za komuniciranje Uroš Urbanija je na Twitterju javnost pozval, naj opozarja na novinarske prispevke, v katerih gre za manipulacijo. Njegov današnji zapis, da mora javnost od vseh medijev in sodstva zahtevati enaka merila ter javno objavljati vsakega novinarja in sodnika, pa je razburil SD in Levico.

Sorodno





















Oglasi Omenjeni referendum

Tanja Fajon Najbolj brano Osebe dneva Bojan Kontič

Luka Dončić

Josip Iličić

Tanja Fajon

Janez Janša