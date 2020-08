Šef vladnega urada v popoldanskem času bogato služi zurnal24.si Direktor vladnega urada za komuniciranje Uroš Urbanija, ki je v zadnjih dneh razburkal javnost s tvitom, v katerem ljudi prosi za pomoč pri 'razkrinkavanju' in 'objavljanju' imen novinarjev in sodnikov, ki ne ravnajo kot si aktualna oblast želi. Na portalu necenzurirano.si so danes razkrili še, da poleg vodenja vladnega urada, Urbanija opravlja še eno zelo donosno službo.

