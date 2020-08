Pot do dobrih medijev, kot si jo predstavlja direktor vladnega urada za komuniciranje Mladina Vršilec dolžnosti (v. d.) direktorja vladnega urada za komuniciranje Uroš Urbanija je na Twitterju javnost pozval, naj opozarja na novinarske prispevke, v katerih gre za domnevno manipulacijo. Njegov zapis, da mora javnost od vseh medijev in sodstva zahtevati enaka merila ter javno objavljati vsakega novinarja in sodnika, je naletel predvsem na negativne odzive.

