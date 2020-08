Urbanija za razkrivanje medijev in sodnikov, "ki se poslužujejo manipulacij". Opozicija ogorčena. RTV Slovenija V. d. direktorja vladnega urada za komuniciranje Uroš Urbanija je na Twitterju javnost pozval, naj razkriva medije, novinarje in sodnike, ki se "poslužujejo manipulacij". Na zapis so se ostro odzvali v SD-ju, Levici in LMŠ-ju.

