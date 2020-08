Neurje na Obali: podiralo je drevesa, zalivalo kleti, razdejanje v kampu. #foto SiOL.net Za prebivalci Obale je dolga noč, ko so odpravljali posledice hudega ponedeljkovega neurja. Neurja z močnim vetrom in nalivi so prizadela tudi druge dele države, vremenoslovci pa opozarjajo, da se lahko nestabilno in nevihtno vreme nadaljuje tudi še danes.

Sorodno









































































Oglasi Omenjeni POP TV Najbolj brano Osebe dneva Aleksandra Pivec

Goran Dragić

Janez Janša

Milan Kučan

Franc Jurša