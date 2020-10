Na Hrvaškem 542 okužb, največ doslej 24ur.com Po podatkih univerze Johns Hopkins je v sredo število primerov okužb s koronavirusom po vsem svetu preseglo 36 milijonov. Na Hrvaškem so v zadnjih 24-urah od 5939 testov potrdili 542 novih primerov okužb, kar je največ novih primerov doslej. Najvišje dnevno število okužb so zabeležile tudi Nemčija, Francija, Italija in Češka. O več kot 50.000 novih primerih poročajo tudi iz ZDA, v Braziliji pa so...

