Stroka: porast tesnobnih in depresivnih motenj pri otrocih in mladostnikih Lokalec.si V Svetovalnem centru za otroke, mladostnike in starše Maribor so zaskrbljeni zaradi naraščanja čustvenih stisk, ki jih opažajo med otroki in mladostniki po prvem valu epidemije novega koronavirusa. Opozarjajo, da stiske ob negotovih razmerah še naraščajo in da bi morali duševnemu zdravju otrok in mladostnikov nameniti več pozornosti. Medtem ko so že znani podatkih o […]

