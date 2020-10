Na rokometni sceni dovoljene le tekme v prvi ligi za moške in ženske Sportal Rokometna zveza Slovenije (RZS) od četrtka, 22. oktobra, zaustavlja vsa rokometna tekmovanja, izjemi sta le članska moška liga NLB in 1. A državna liga za ženske, so danes sporočili iz pisarne RZS.

