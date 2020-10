Izgredi v Neaplju: zažigali smetnjake in prižigali dimne bombe 24ur.com Na ulicah Neaplja je prišlo do izgredov. Večinoma mladi protestniki, ki nasprotujejo vse strožjim ukrepom regionalnih oblasti, so metali kamenje v policiste, zažigali smetnjake in prižigali dimne bombe. Regionalne oblasti so namreč uvedle policijsko uro, razmišljajo tudi o uvedbi karantene za celotno Kampanijo. Medtem stroka italijansko vlado poziva k sprejetju strožjih ukrepov.

