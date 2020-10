V Nemčiji so začeli s pripravami za začetek cepljenja proti covidu-19 do konca leta, je povedal nemški zdravstveni minister Jens Spahn. Nemška vlada namerava vzpostaviti 60 posebnih centrov za cepljenje. V četrtek so v državi znova potrdili več kot 11.000 novih okužb z novim koronavirusom.