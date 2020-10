V Srbiji in BiH nova dnevna rekorda okužb s koronavirusom Primorske novice V Srbiji so v zadnjem dnevu zabeležili 757 novih okužb z novim koronavirusom, kar je največ v enem dnevu doslej. O rekordu poročajo tudi iz BiH, kjer so potrdili 1251 novih okužb.

Sorodno





















































































































































































































































































Oglasi