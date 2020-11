Kako je dunajski terorist prisegel zvestobo Islamski državi #video SiOL.net "V imenu Alaha prisegam zvestobo kalifu Abuju Ibrahimu Al Hašemiju Al Kurašiju (vodja Islamske države, op. p.), da bom poslušen in da mu bom sledil v dobrih in težkih časih. Alah je velik, Islamska država bo ostala z božjo voljo. Mir z vami," tako se glasi prisega 20-letnega Kujtima Fejzulaija z avstrijskim in severnomakedonskim potnim listom, ki je v ponedeljek zvečer v strelskem napadu ubil štir...

Sorodno























































































































































































Oglasi Omenjeni Avstrija

Makedonija

Sirija

Švica

teroristi Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Tim Gajser

Primož Roglič

Andrej Vizjak

Jelko Kacin