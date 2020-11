»Papež žrtve zlorab sprejme z vsem svojim srcem« Radio Ognjišče Ob evropskem dnevu za zaščito otrok pred spolnim izkoriščanjem in spolno zlorabo policija opozarja, da v času epidemije žrtve težje pokličejo na pomoč. Zato pozivajo vse, ki zaznajo nasilje, naj to prijavijo. Svet Evrope pa je poudaril tveganja, ko otroci delijo lastne fotografije in posnetke. Tudi Cerkev si prizadeva za ničelno toleranco do tega zločina.



