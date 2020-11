Kurbe, hlačke in covid bureki SiOL.net Janez Janša je v DZ pod streho spravil proračuna za prihodnji dve leti. Denar je ob kadru najpomembnejša stvar vladanja. Precej klavrno pa je opozicijskim politikom in njihovim medijem spodletel napad nanj ob pismu, ki ga je poslal šefom vlad v evropskem svetu, kako bi denar zagotovili še na evropski ravni. Pri nas smo v medijih prebirali skoraj o koncu sveta, izstopanju iz EU in norosti, nemška k...

Sorodno









































































































































































































































Oglasi