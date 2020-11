Množično testiranje dalo zanimive rezultate: večina pozitivnih brez simptomov SiOL.net Množično testiranje na novi koronavirus v italijanski pokrajini Južna Tirolska je dalo zanimive rezultate. Pozitiven je sicer bil le slab odstotek testiranih, a večina jih je bila povsem brez stimpomov. Kar pomeni, da so se prosto gibali, saj niso vedeli, da so okuženi, in virus se je lahko nemoteno širil naprej.

Sorodno

















































































































































































Oglasi Omenjeni Italija

korona virus Najbolj brano Osebe dneva Anže Lanišek

Peter Prevc

Janez Janša

Ana Bucik

Borut Pahor