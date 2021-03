Prekinitev poslovanja konzularnega sektorja zunanjega ministrstva med 1. in 11. aprilom 2021 Vlada RS Zaradi zaostrenih epidemioloških razmer ter omejitev in ukrepov, ki jih je sprejela Vlada Republike Slovenije, konzularni sektor Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije od 1. do 11. aprila 2021 prekinja poslovanje s strankami.

Sorodno

















































Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Zdravko Počivalšek

Igor Zorčič

Janez Janša

Milan Zver

Janja Sluga