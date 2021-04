Poročilo Policijske uprave Celje: petek, 2. 4. 2021 (Celjan močno pijan vijugal po avtocesti in nato Celje.info Na Operativno komunikacijski center Policijske uprave Celje so v zadnjih 24. urah prejeli 283 klicev občanov. 77 klicev je bilo interventnih. Cestni promet Včeraj so obravnavali osem prometnih nesreč. Dvema voznikoma, ki nista izpolnjevala pogojev za vožnjo, so zasegli vozila. V Slovenj Gradcu so policist včeraj v popoldanskem času obravnavali prometno nesrečo v kateri je se je huje telesno poškod ...

