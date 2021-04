Zavezništvo za demokratično Slovenijo pozvalo k podpori ustavne obtožbe zoper Janšo 24ur.com Zavezništvo za demokratično in pravično Slovenijo je na državljane in poslance naslovilo javni poziv v podporo ustavni obtožbi zoper predsednika vlade Janeza Janšo, ki so jo napovedali v LMŠ. V imenu obrambe demokracije in prihodnosti Slovenije je skrajni čas, so zapisali in nadaljevali, da državljanke in državljani, poslanke in poslanci "rečemo ne".

