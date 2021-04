Vodja poslanske skupine stranke SDS, Danijel Krivec se je s pojasnili odzval na vloženo ustavno obtožbo zoper predsednika vlade, Janeza Janšo. Zapisal je, da v poslanski skupini SDS obžalujejo, da so se stranke SD, LMŠ, SAB in Levica odločile za še eno v vrsti nekonstruktivnih dejanj. Ustavna obtožba ni orodje za destabilizacijo vlade, boj za oblasti in ustvarjanje politične krize, kar je v konkre ...