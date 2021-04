Različni odzivi na vložitev predloga ustavne obtožbe: 'Višek pritlehnosti' 24ur.com V poslanskih skupinah, ki se niso priključile predlogu ustavne obtožbe premierja Janeza Janše, so odzivi različni. NSi opozarja na namero destabilizacije političnega prostora, po mnenju SNS leva opozicija nima čuta državnosti. Nepovezani pa navajajo, da so zaradi očitkov v predlogu zapustili koalicijo. SDS, SMC in DeSUS predloga še ne komentirajo.

Sorodno









































Oglasi