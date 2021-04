EMA začenja vnovično razpravo o cepivu AstraZenece 24ur.com Odbor za varnost zdravil Evropske agencije za zdravila se bo vnovič sestal in razpravljal o varnosti cepiva proti covidu-19 podjetja AstraZeneca. Razprava prihaja po tem, ko so v Nemčiji zaradi primerov strjevanja krvi pri mlajših to cepivo priporočili le za starejše od 60 let. Nedavno so na agenciji sicer poudarili, da zaenkrat niso identificirali posebnih dejavnikov tveganja, vzročno-posledična...

