V bolnišnicah FJK naglo upada število covidnih bolnikov Primorski dnevnik V FJK so danes ob 8193 PCR testiranjih potrdili 297 novih okužb z novim koronavirusom in ob 4871 hitrih antigenskih testih 160 novih okužb. Delež pozitivnih PCR testov je bil 3,63-odstoten, hitrih antigenskih testov 3,28-odstoten. Umrlo je 22 bolnikov s covidom-19, katerim je treba prišteti še 7 smrtnih žrtev v minulem obdobju. Hospitaliziranih je 554 covidnih bolnikov, kar je 30 manj kot včeraj in ...

