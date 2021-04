V večini regij se odpirajo terase in vrtovi gostinskih lokalov Družina Odlok začne veljati prihodnji ponedeljek in bo trajal do vključno nedelje, 25. aprila.

Sorodno

Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Borut Pahor

Janez Janša

Ognjen Backović

Vinko Gorenak