Avstralcem, ki se bodo do 15. maja vrnili iz Indije, grozi celo zapor Reporter Avstralce, ki so bili v zadnjih dveh tednih v Indiji, kjer so se zelo poslabšale razmere med pandemijo covida-19, in se bodo do 15. maja vrnili domov, po novi avstralski zakonodaji čaka izjemno visoka globa ali pa zapor, poroča nemška tiskovna agencija dp

