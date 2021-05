Poziv uporabnikom družbenih omrežij in novinarjem: Ignorirajte ustrahovalne, cinične in zaničevalne Večer V nekaterih sindikatih in nevladnih organizacijah ob svetovnem dnevu svobode medijev obsojajo "politično mrcvarjenje STA, ki se vrši tudi na plečih njenih delavcev". Hkrati novinarje in uporabnike socialnih omrežij pozivajo, naj ignorirajo "ustrahovalne, cinične in zaničevalne komentarje najvišjih predstavnikov vlade in njihovih satelitov".

