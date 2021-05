Piše: dr. Matevž Tomšič Histerija, ki jo zganja slovenska levica vse od inavguracije aktualne vlade in ki se je odrazila v najrazličnejših poskusih njenega rušenja, ki so dosegli svoj vrhunec v bizarni kulovski “konstruktivni nezaupnici”, ima svoj izvor v tem, da so nekateri krogi v slovenski družbi preprosto prepričani, da oblast pripada samo njim. Da mora njihova politična opcija sestaviti vlado ...