Ob vstopu v Slovenijo se bodo priznali tudi PCR-testi iz Srbije in Turčije 24ur.com Vlada je na dopisni seji sklenila, da se za vstop v Slovenijo brez napotitve v karanteno na domu na kontrolnih točkah na letalskih povezavah za mednarodni zračni promet priznavajo tudi negativni rezultati PCR-testa, če so bili ti izdani v Srbiji ali Turčiji. Prilagodili pa so tudi seznam držav, ki so zaradi tamkajšnje epidemiološke slike obarvane rdeče.

