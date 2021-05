Preverite, kakšno vreme nas čaka ta vikend SiOL.net Danes bo prevladovalo sončno vreme. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 18, na Goriškem in ob morju se bo živo srebro povzpelo do 20 stopinj Celzija. Še lepše vreme bo v nedeljo, ko se bo ogrelo vse do 24 stopinj Celzija.

Sorodno





































Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Luka Dončić

Goran Dragić

Marjan Šarec

Borut Pahor