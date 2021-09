Lahko Aluminij po Kopru zagode še Bravu? SiOL.net V uvodni nedeljski tekmi 11. kroga se bodo pomerili nogometaši Aluminija, ki so pred dnevi ugnali Koper, in Brava. Nato bodo Domžale ob predstavitvi nove uradne himne gostile Maribor, Koper pa bo po dveh zaporednih porazih igral s prvakom Muro v Murski Soboti. Prva tekma kroga je v soboto pripadla zadnjeuvrščenim Radomljam, ki so po velikem preobratu presenetili Olimpijo (3:2), zmajem pa je še dod...

