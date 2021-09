Koga vse naslavlja opozorilo NIJZ, da je treba kodo na covidskem potrdilu osvežiti? Večer Da bo osebam, ki so svoje evropsko digitalno covidsko potrdilo o cepljenju, potrdilo o negativnem testu ali potrdilo o prebolelosti natisnile med letošnjima 24. in 29. junijem, v teh dneh veljavnost natisnjenega potrdila potekla, ker je bila QR koda veljavna 90 dni, je v soboto na svoji spletni strani objavil Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) in med uporabniki povzročil nekaj nemira.

